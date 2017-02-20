الرئيس السوداني يقرر تشكيل لجنة للحوار المجتمعي للسودانيين المقيمين بالخارج.

الخرطوم, 20 فبراير 2017 ( وال) - أصدر الرئيس السوداني عمر البشير قرارا بتشكيللجنة للحوار المجتمعي لقطاع السودانيين المقيمين بالخارج برئاسة الدكتور عز الدينعمر. وتختص اللجنة - وفقا للقرار - ببلورة آراء المغتربين والمهاجرين واللاجئين في القضايا الوطنية المهمة وجعل جهودهم جزءا رئيسيا في التنمية الشاملة بالسودان. وتتولى اللجنة نقل تجارب الحكم والإدارة الناجحة بدول المهجر التي يقيمون فيها إلى السودان , إضافة إلى رفع تقارير دورية لرئاسة الجمهورية للوقوف على ما تم من إجراءات حول مؤتمرات الحوار المجتمعي للجاليات بدول المهجر وتقديم تصور كامل لمفوضية شؤون السودانيين بالخارج. ويأتي القرار متزامنا مع قيام مؤتمر رؤساء الجاليات السودانية ومؤتمر العلماء والخبراء السودانيين بالخارج اللذين ينطلقان لمدة أسبوع ابتداء من اليوم الإثنين من تنظيم جهاز شؤون السودانيين العاملين بالخارج. ...( وال ) ...