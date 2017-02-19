تأهل سبعة فرق لنهائيات كرة اليد للموسم 2016 - 2017 (إعادة مصححة).

طرابلس 19 فبراير 2017 (وال)- تأهلت سبعة فرق لنهائيات كرة اليد للموسم الرياضي 2016 - 2017 حيث تأهلت عن المجموعة الأولى فرق الهلال والنجمة والنصر والأهلي بنغازي. أما عن المجموعة الثانية فقد تأهلت فرق الاتحاد والأهلي طرابلس والشرطة، وستقام مباراة فاصلة لتحديد الفريق الثامن بين المروج "خامس الأولى" والنجم الريفي "رابع الثانية". وستعقد لجنة المسابقات اجتماعا يوم الأربعاء القادم مع الأندية المتأهلة بصالة الاتحادات الرياضية بطرابلس لمناقشة لائحة المرحلة الثانية وتحديد مكان وزمان المباراة الفاصلة وأيضًا النهائيات، وستكون من مجموعتين، الأولى تضم فرق الهلال والنصر والأهلي طرابلس، والفائز من المباراة الفاصلة، والمجموعة الثانية تضم الاتحاد والشرطة والنجمة والأهلي بنغازي. وتتبارى كل مجموعة من نصف دوري ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور الرباعي الذي سيقام بطريقة المقص : "أول الأولى" مع "ثاني الثانية" والعكس، والفائزان يلتقيان لتحديد المتوّج بلقب الدوري لهذا الموسم. ...(وال)...