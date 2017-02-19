مدرب فريق اهلي طرابلس يثني على اداء الاهلي الهجومي .

طرابلس 19 فبراير 2017 (وال)-اثني مدرب فريق اهلي طرابلس " طلعت يوسف " على اداء فريقه امام فريق وال ستارز الغاني في مبارتي الذهاب والاياب والتي سجل خلالهما 5 اهداف ضمن منافسات الدور التمهيدي من بطولة الأندية الأفريقية أبطال الدوري . وأعرب المدير الفني لفريق أهلي طرابلس، عن ثقته في عناصر الفريق وانه طوى صفحة الدور التمهيدي ويتطلع للدور الـ32 . وأكد أن الأهلي بات يملك الجرأة الهجومية التي شهدتها مباراتي الدور التمهيدي وأحرز فيهما خمسة أهداف، كما أن مرماه لم يدخل فيه سوى هدف واحد "ما يعني انضباط دفاعي". وعن مواجهة فريق الفتح الرباطي في الدور الثاني للبطولة القارية "دور الـ32": قال المدرب المصري في تصريحاته لقناة "218" : "كرة القدم المغاربية تختلف عن الكرة الغانية وستكون لنا رؤية اخرى وتكتيك اخر بكيفية التعامل مع الفتح". وأضاف يوسف: "سنحترم فريق الفتح، وسأعمل على ترسيخ النهج الجماعي بالفريق من أجل تخطي الفتح بشكل يليق بأهلي طرابلس وجماهيره". وعن اهدار الأهلي الفرص التي شهدتها المباراة اليوم قال ان "السبب هو سيطرة الأداء الفردي من اللاعبين طوال الشوط الأول، على حساب الأداء الجماعي، و الهدف المبكر الذي أحرزه اللافي بعد دقيقتين من اللقاء، أشعر اللاعبين بسهولة الموقف وضمان التأهل، فذهب معظمهم إلى الأداء الفردي والاستعراض المهاري، وقد قمت خلال الشوط الاول بالطلب من اللاعبين اللعب الجماعي وهذا ما حصل في الشوط الثاني الذي فرض فيه الفريق سيطرة واضحة على منطقة الوسط رغم اهدار العديد من الفرص . ( وال ) ...(وال)...