تاهل سبع فرق لنهائيات كرة اليد.

طرابلس 19 فبراير 2017 (وال)- تاهلت سبع فرق لنهائيات كرة اليد للموسم الرياضي 2016 - 2017 حيث تاهل عن المجموعة الأولى فرق الهلال والنجمة والنصر والأهلي بنغازي,وعن المجموعة الثانية تأهل الاتحاد والأهلي طرابلس والشرطة، وستقام مباراة فاصلة لتحديد الفريق الثامن بين المروج "خامس الأولى" والنجم الريفي "رابع الثانية". وعقدت لجنة المسابقات اجتماعًا اليوم مع الأندية المتأهلة بصالة الاتحادات الرياضية بطرابلس لمناقشة لائحة المرحلة الثانية وتحديد مكان وزمان المباراة الفاصلة وأيضًا النهائيات وستكون من مجموعتين، الأولى تضم فرق الهلال والنصر والأهلي طرابلس، والفائز من المباراة الفاصلة سينضم للمجموعة الاولى، والمجموعة الثانية تضم الاتحاد والشرطة والنجمة والأهلي بنغازي. وتتبارى كل مجموعة من نصف دوري ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور الرباعي الذي سيقام بطريقة المقص.. "أول الأولى" مع "ثاني الثانية" والعكس، والفائزان يلتقيان لتحديد المتوَّج بلقب الدوري هذا الموسم. ...(وال)...