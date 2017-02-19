اللجنة التاسيسية لكرة القدم المصغرة توزيع مهام .

طرابلس 19 فبراير 2017 (وال)- عقدت اللجنة التأسيسية للاتحاد الليبي لكرة القدم المصغرة اجتماعًا موسعًا بمدينة مصراتة برئاسة حسين الطويلب، اعتمدت فيه محضرها الأول، وتم توزيع المهام على أعضاء اللجنة بتكليف خالد أبوسلوم نائبًا للرئيس وعادل الزرقاني أمينًا للصندوق وجمال سويسي برئاسة اللجنة الإعلامية وحمزة الهنشيري رئيسًا للجنة المسابقات ومحمد الزعلوك لرئاسة لجنة التحكيم المركزية. يشار الى أن اللجنة التسييرية لكرة القدم المصغرة المشكلة حديثًا من مهامها نشر اللعبة وإقامة المسابقات لها وتكوين منتخبات ليبية قادره على نشر هذه اللعبة الحديثة. وبدأت أولى الخطوات في الإشراف على ملتقى تكويني لحكام ومراقبي اللعبة استهدف 38 حكمًا ومراقبًا، بالإضافة إلى تكوين منتخب بدأ استعداداته لبطولة أفريقيا الأولى التي تستضيفها تونس في أبريل المقبل. ( وال )