اهلي طرابلس يتاهل للدور الـ 32 .

طرابلس 19 فبراير 2017 (وال) - تأهل فريق اهلي طرابلس الاول لكرة القدم للدور الثاني من بطولة الاندية الافريقية بعد فوزه الثاني على فريق وال ستارز الغاني بنتيجة هدفين دون مقابل في المباراة التي جرت مساء اليوم بملعب المنزه في تونس خلال إياب الدور التمهيدي لرابطة أبطال الأندية الأفريقية. الشوط الاول من المباراة شهد هدف وحيد, مع بداية الشوط الاول من المباراة وفي الدقيقة الثانية بالتحديد ومن كرة ثابتة استطاع مهاجم فريق اهلي طرابلس مؤيد اللافي تسجيل الهدف الاول لفريق اهلي طرابلس الذي سيطر على مجريات المباراة طيلة العشرين دقيقة من هذا الشوط ولاحت له العديد من الفرص التي كانت سانحة للتسجيل ولكن تسرع لاعبي الاهلي اضاعوا هذه الفرص المتتالية . وشهد الشوط الاول ايضا فرصة وحيده لفريق وال استارز استطاع حارس المرمي نشونش اخراجها بصعوبة وقد قبل فريق اهلي طرابلس خلال الزمن المتبقي من هذا الشوط اللعب في وسط الملعب وسط تقدم مهاجمى وال استارز ولكن دون اي خطورة تذكر لينتهي زمن هذا الشوط بهدف وحيد لفريق اهلي طرابلس . ومع بداية الشوط الثاني استبدل مدرب فريق اهلي طرابلس طلعت يوسف اللاعب فيفيان مابيدي باللاعب انور مخلوف لتسحين الشق الدفاعي والهجومي وقد بدء الاهلي هذا الشوط مهاجما وامتلاك منطقة الوسط عكس الشوط الاول واصبح اللعب في منطقة دفاع الفريق الغاني والسيطرة المطلقة على جميع كرات الفريق الغاني وقد لاحت العديد من الفرص حتى تمكن اللاعب انيس سلتو تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 63 من زمن هذا الشوط وقد سدد مؤيد اللافي عدة كرات على مرمي الفريق الغاني لم تثمر عن اهداف حتى انتهاء زمن الشوط بفوز الاهلي بنتيجة هدفين دون مقابل . دخل فريق الاهلي هذه المباراة بتشكيل ضم محمد نشنوش وعلي سلامة وهيثم ضانة وسامح الدربالي ومحمد الترهوني وبدر حسن وفيفيان مابيدي ومؤيد اللافي وجاك بيسان وأنيس سلتو وسالم عبلو. وقد قام مدرب الفريق بثلاثة استبدالات حيث اخرج فيفيان مابيدي وادخل بديلا عنه انور مخلوف وادخل محمد صولة بديلا لجاك فيسان وصالح الطاهر بديلا لانيس سلتو. وسيلتقي فريق اهلي طرابلس في الدور الـ32 مع فريق الفتح الرباطي المغربي في ايام 12 او 13 او 14 من شهر مارس القادم مباراة الذهاب ستكون في تونس والاياب في المغرب . (وال)