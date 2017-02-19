بدء اجتماع الدورة ال40 للجنة العربية المعنية بقضايا الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل.

القاهرة 19 فبراير 2017 (وال) - بدأت اليوم الأحد بمقر الجامعة العربية اعمال الاجتماع ال40 للجنة كبار المسؤولين العرب المعنية بقضايا الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل. يناقش الاجتماع, على مدى يومين, برئاسة ممثل تونس أسعد عجيلى عددا من الملفات الخاصة بقضايا نزع التسلح وفي مقدمتها التحضير للدورة العادية ال61 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية و المقرره عقدها فى سبتمبر القادم بفينا (النمسا) بالإضافة إلى التحضير للمشاركة العربية فى "اللجنة التحضيرية الأولى لمؤتمر الأطراف فى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة عام 2020" والمقرر عقدها فى العاصمة النمساوية فيينا ايضا في مايو القادم. كما تستعرض اللجنة نتائج الاجتماع مع لجنة الحكماء المعنيين بقضايا ضبط التسلح وعدم الانتشار. ومن المقرر أن ترفع اللجنة تقريرا بنتائج أعمالها إلى الدورة القادمة لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية المزمع عقدها يوم 7 مارس المقبل بالقاهرة.