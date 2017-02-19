اصابة 5 مدنيين في انفجار شرق افغانستان.

مهتارلام (افغانستان) 19 فبراير 2017 (وال)- ذكرت حكومة مقاطعة (لغمان) أن خمسة مدنيين بينهم طفل أصيبوا في تفجير اليوم الاحد المقاطعة الواقعة شرق افغانستان. و أوضحت الحكومة في بيان لها انه "تم تفجير عبوة ناسفة بدائية الصنع في سيارة خاصة في منطقة "علي شينغ" منتصف اليوم ما أسفر عن إصابة خمسة مدنيين أبرياء". واضاف البيان "يوجد بين المصابين طفلة (عشرة اعوام) حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى في مدينة / مهتارلام/ عاصمة المقاطعة. ويستخدم المسلحون المعادون للحكومة العبوات الناسفة بدائية الصنع لاستهداف قوات الأمن ولكن الاسلحة المميتة تحدث ايضا خسائر في جانب المدنيين. وأصيب 11 طفلا أمس السبت بعد مرور احد الضحايا على عبوة ناسفة بدائية الصنع على طريق في مقاطعة (ننجرهار) المجاورة. ولقي ما يربو على 3490 مدنيا حتفهم واصيب حوالي 7920 آخرون في حوادث متعلقة بالنزاع في افغانستان العام الماضي وفقا لاحصائيات نشرتها مهمة الأمم المتحدة في البلاد. و تعد العبوات الناسفة بدائية الصنع هي ثالث اكبر سبب لوقوع خسائر في جانب المدنيين في افغانستان بعد الاشتباكات البرية والهجمات الانتحارية.