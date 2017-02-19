زلزال بقوة 5.

4 درجات يهز اليابان. طوكيو 19 فبراير 2017 (وال)-هز زلزال بقوة 5.4 درجات اليوم الاحد محافظة تشيبا في اليابان شرقي طوكيو, ولم يصدر تحذير من حدوث تسونامي بسبب الزلزال,حسبما ذكرته هيئة الأرصاد. واوضحت الهيئة ان الزلزال وقع على عمق 60 كيلومترا مضيفة أن سكان المباني المرتفعة في بعض مناطق طوكيو شعروا بالزلزال وتمايلت المباني بعد الزلزال. ولا توجد اية تقارير فورية عن وقوع حالات اصابة او دمار بعد الزلزال, ولم تسجل الهيئة النووية اليابانية حدوث اي شيء غير طبيعي في اي من المنشآت النووية في البلاد.