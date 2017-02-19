قانون الصحة الجديد سيكون متاحا خلال أسبوعين (الرئيس الأمريكي).

واشنطن 19 فبراير 2017 (وال)- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب, اليوم الأحد, بأن الخطة التي ستحل محل قانون الرعاية الصحية السابق الذي وقع عليه الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما, ستكون متاحة "خلال أسبوعين". ونقلت صحيفة (ذا هيل) الأمريكية اليوم عن ترامب قوله خلال تجمع بملبورن بولاية فلوريدا "سنقدم في غضون أسبوعين خطة كبيرة للرعاية الصحية ستحل مكان الكارثة المعروفة باسم (أوباما كير)". وأضاف ترامب "فقط لكي تفهموا, خطتنا للرعاية الصحية ستكون أفضل بكثير وبتكلفة أقل بكثير.. لا شيء لتشتكوا منه". للتذكير فإن ترامب كان قد وعد أثناء حملته الانتخابية بإلغاء واستبدال قانون الرئيس السابق باراك أوباما للرعاية الصحية, وتعهد القيام بذلك على وجه السرعة عقب توليه مهام منصبه.. لكن بعض الجمهوريين عبروا عن مخاوفهم من أن التعجل في إلغاء القانون يمكن أن يحجب التأمين الصحي عن 20 مليون شخصا مؤمن عليهم في ظل القانون. تجدر الإشارة إلى أن ترامب كان قد وقع - بعد ساعات من تنصيبه - أول مراسيمه التنفيذية الموجهة إلى أجهزة الدولة بتقليص أكبر عدد ممكن من جوانب قانون التأمين الصحي الذي أنشأه أوباما. وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية وقتئذ, إن المرسوم المكون من صفحة واحدة والذي وقعه ترامب بعجالة في مراسم منسقة بالمكتب البيضاوي بعد وقت وجيز من مغادرته لحفل التنصيب, لم يعط أي تفاصيل حول الجوانب التي يستهدفها من قانون (أوباما كير). وأشارت الصحيفة إلى أن المرسوم يعطي الهيئات الفيدرالية حرية واسعة في تغيير أو تأجيل أو التخلي عن أحكام القانون, في حالة اعتبروه مكلفا لشركات التأمين أو شركات الأدوية أو الأطباء أو المرضى أو الولايات, وهو ما يشير, حسب الصحيفة, إلى أن المرسوم سيكون له تأثير واسع النطاق حيث يسمح فعليا ببدء تفكيك القانون قبل أن يتحرك الكونغرس لإلغائه.