البحرية الليبيه تضبط 185مهاجر شمال صبراته

صبراته 19فبراير 2017(وال)- تمكنت دوريه من حرس السواحل نقطه مصفاة الزاويه امس الاول من ضبط 185مهاجر غير شرعي ينتمون الي جنسيات افريقيه مختلفه كانو علي متن قارب مطاطي كبير بينهم نساء وأطفال .

وأفاد المتحدت الرسمي باسم البحريه الليبيه أيوب قاسم وكاله الأنباء الليبيه ان عمليه الضبط تمت في ساعات الفجر الاولى شمال شرق صبراته علي بعد 5 أميال من الساحل .

وأضاف قاسم ان تجار الهجره بدأوأ في استعمال أسلوب جديد باستخدام القوارب المطاطية كبيره الحجم ولا توجد بها اي معدات او تجهيزات للسلامه وخاصه مع إضراب البحر في هدا الموسم .

وقد تم توجيه قارب الهجره الي نقطه حرس السواحل بمصفاه الزاوية لتقديم الخدمات الانسانية لهم ومن تم تسليمهم لجهاز مكافحه الهجره غير الشرعية في الزاوية .

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