البحرية الليبيه تضبط 185مهاجر شمال صبراته
الأحد ، 19- 02- 2017 - 16:57:00
صبراته 19فبراير 2017(وال)- تمكنت دوريه من حرس السواحل نقطه مصفاة الزاويه امس الاول من ضبط 185مهاجر غير شرعي ينتمون الي جنسيات افريقيه مختلفه كانو علي متن قارب مطاطي كبير بينهم نساء وأطفال .\nوأفاد المتحدت الرسمي باسم البحريه الليبيه أيوب قاسم وكاله الأنباء الليبيه ان عمليه الضبط تمت في ساعات الفجر الاولى شمال شرق صبراته علي بعد 5 أميال من الساحل .\nوأضاف قاسم ان تجار الهجره بدأوأ في استعمال أسلوب جديد باستخدام القوارب المطاطية كبيره الحجم ولا توجد بها اي معدات او تجهيزات للسلامه وخاصه مع إضراب البحر في هدا الموسم .\nوقد تم توجيه قارب الهجره الي نقطه حرس السواحل بمصفاه الزاوية لتقديم الخدمات الانسانية لهم ومن تم تسليمهم لجهاز مكافحه الهجره غير الشرعية في الزاوية .\n(وال)