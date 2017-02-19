رئيسة ليتوانيا : دول البلطيق تحتاج إلى دعم دفاعي من الولايات المتحدة .الأحد ، 19-02-2017 - 16:41:00

فيلنيوس 19 فبراير2017 ( وال ) - طالبت ليتوانيا الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة " دونالد ترامب " تقديم المساعدة في تدعيم الدفاع الجوي لدول البلطيق . وعبرت الرئيسة " داليا غريباوسكايتي "أمس السبت في ميونيخ عن قلق دول البلطيق إزاء ما وصفته بـ " سلوك روسيا " . وحذرت " غريباوسكايتي " من أن التدابير التي اتخذها حلف شمال الأطلسي في العام الماضي لتعزيز خاصرته الشرقية " لم تعد كافية على حد تعبيرها . وذكرت تقارير اخبارية اليوم أن كل من " غريباوسكايتي " ورئيسي لاتفيا واستونيا مع نائب الرئيس الاميركي " مايك بنس " عقدوا اجتماعا مخصصا للقضايا الاقليمية وذلك على هامش مؤتمر الأمن في ميونيخ الذي تختتم اعماله اليوم الاحد في جنوب ألمانيا بعد ثلاثة ايام من الانعقاد . وحسب مصادر اعلامية غربية فإن ليتوانيا تعتزم أن تشتري في السنوات المقبلة أنظمة صواريخ نرويجية متوسطة المدى "ناسامس" لكنها لا تزال تفتقر إلى صواريخ بعيدة المدى مثل صواريخ باتريوت . ...( وال )...

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