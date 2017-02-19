العثور على ( 10 ) جثث بعد غرق قارب بجنوب سريلانكا .

كولومبو 19 فبراير 2017 ( وال ) -عثرت السلطات السريلانكية اليوم الاحد على ( 10 ) جثث على الاقل بعد غرق قارب كان ينقل 20 شخصا في البحر قبالة " كالوتارا " بجنوب الجزيرة . وذكرت مصادر اعلامية ان القارب الذي ابحر من شاطئ بيروالا غرق على بعد ميل بحرى ونصف من الشاطئ مضيفة انه تم ارسال ستة قوارب وغواصين وتجري عملية الانقاذ للعثور على المتبقين . وأضافت أن المواطنين المحليين في المنطقة يقومون بالمساعدة في جهود الانقاذ ، مشيرة الى أن القارب كان به عدد زائد من الركاب ولم يتبع قواعد السلامة . وأوضحت المصادر أن القارب المنكوب كان قارب صيد تم استخدامه للقيام برحلات بحرية . ...( وال )...