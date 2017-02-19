العراق : مقتل شخص و إصابة ( 9 ) آخرين جراء تفجير بوسط الموصل .

بغداد 19 فبراير2017 ( وال )- قتل شخص وأصيب ( 9 ) آخرون في تفجير إنتحاري وقع اليوم الأحد بوسط مدينة الموصل العراقية . وذكرت مصادر أمنية أن انتحاريا فجر حزاما ناسفا اليوم في ساحة "سيدتي الجميلة" بالموصل التي استعادت القوات العراقية السيطرة عليها من قبضة تنظيم "داعش" الارهابي , مما اسفر عن سقوط قتيل واصابة تسعة آخرين. وكان هجوم إنتحاري استهدف مطعما في نفس المنطقة في العاشر من فبراير الجاري مما اسفر عن سقوط 10 قتلى على الاقل. ...( وال )...