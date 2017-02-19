دي ميستورا : محادثات جنيف تهدف إلى الدفع نحو احراز تقدم في المفاوضات بين الاطراف السورية .الأحد ، 19-02-2017 - 15:21:00

ميونيخ 19 فبراير 2017 ( وال ) - أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا " ستيفان دي ميستورا " , اليوم الأحد, أن المحادثات التي ستجري في 23 فبراير الجاري في جنيف ستهدف إلى الدفع نحو إحراز تقدم في المفاوضات السياسية بين الاطراف السورية. وقال " دي ميستورا " في عرض أمام الوفود المشاركة في مؤتمر ميونيخ الأمني إن محادثات وقف إطلاق النار المنفصلة التي احتضنتها آستانة عاصمة كازاخستان بين تركيا وروسيا وإيران كانت " فقط لوقف الاعتداءات بينما جنيف تهدف لمعرفة ما إذا كانت هناك فرصة لمحادثات سياسية . وأضاف أن محادثات جنيف 4 ستجري على أساس القرار 2254 لمجلس الأمن الدولي , مبرزا انه "لا يمكن التنبؤ بنجاحها او فشلها . من جهته , صرح وزير الخارجية التركي " مولود تشاووش أوغلو " , اليوم أن مفاوضات السلام السورية التي تقودها الأمم المتحدة في جنيف هي المكان الوحيد لبحث الحل السياسي وانتقال السلطة. ...( وال )...

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