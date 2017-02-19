ايران تعلن عن اكتشاف احتياطات من النفط بغرب البلاد .

طهران 19 فبراير 2017 ( وال ) - اعلنت ايران اليوم عن اكتشاف احتياطات من النفط في إقليم " لورستان " بغرب البلاد . ونقلت مصادر اعلامية ايرانية عن مسؤول كبير بشركة النفط الوطنية الإيرانية قوله إن إيران اكتشفت احتياطيات من النفط الصخري تقدر بملياري برميل من الخام الخفيف في إقليم لورستان بغرب البلاد. واضاف نائب مدير أعمال التنقيب بشركة النفط الوطنية الإيرانية قوله بناء على الدراسات تصل احتياطيات النفط الصخري في غالي كوه بلورستان إلى ملياري برميل من الخام الخفيف ، وأن أعمال تنقيب عن احتياطيات النفط الصخري تجرى أيضا في المنطقة وإن الدراسات من المتوقع استكمالها بحلول أكتوبر القادم . ...( وال )....