الجيش العراقي يعلن أن قواته سيطرت على عدد من القرى غرب الموصل .

بغداد 19 قبراير 2017 ( وال ) - اكد الجيش العراقي أن قواته سيطرت على عدد من القرى اليوم الأحد في إطار تقدمها من الجنوب صوب غرب الموصل الذي ما زال تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية . وأعلن رئيس الوزراء العراقي " حيدر العبادي " صباح اليوم رسميا بدء العملية البرية في غرب الموصل الذي ما زال تحت سيطرة مايسمى تنظيم الدولة الإسلامية . وذكرت تقارير اخبارية أن متشددي التنظيم محاصرون في غرب الموصل مع ما يقدر بنحو 650 ألف مدني بعد أن طوقت قوات مدعومة من الولايات المتحدة المدينة من الشرق في المرحلة الأولى من هجوم اختتمت الشهر الماضي. من جهته وصف اللفتنانت جنرال " ستيفن تاونسند " قائد قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة في بيان أن معركة الموصل ستكون معركة صعبة لأي جيش في العالم . وكانت وزارة الدفاع العراقية اشارت امس السبت إلى أن طائرات عراقية أسقطت ملايين المنشورات على غرب الموصل لتحذير السكان من أن معركة طرد مقاتلي الدولة الإسلامية على وشك أن تبدأ وذلك في الوقت الذي بدأت فيه القوات التحرك في اتجاه المنطقة . ...( وال )...