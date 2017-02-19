قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم منطقة "الخان الأحمر" بمدينة القدس وتسلم إخطارات بهدم المنشآت .

رام الله 19 فبراير 2017 (وال )- اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الاحد منطقة "الخان الأحمر" شمال شرق مدينة القدس . وذكرت مصادر صحفية أن قوات الاحتلال سلمت إخطارات بهدم المنشآت السكنية والزراعية والحيوانية ومدرسة (الخان الأحمر) المعروفة بمدرسة الإطارات التابعة للسلطة الفلسطينية بالإضافة إلى مصلى". ونقلت المصادر عن سكان في المنطقة أن هذه القوات اقتحمت المنطقة وسلمت إخطارات بهدم المنشآت السكنية والزراعية والحيوانية ومدرسة " الخان الأحمر " المعروفة بمدرسة الإطارات بالإضافة إلى مصلى". وقال السكان إن قوات الإحتلال أخطرتهم (قرابة 50 عائلة) بضرورة إخلاء منازلهم حتى 23 فبراير الجاري تمهيدا لهدمها ، مشيرين إلى أن المنطقة من أكثر المناطق استهدافا من قبل هذه القوات . واعتبر رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في السلطة الفلسطينية " وليد عساف " في بيان صحفي صدر عن الهيئة أن توزيع الإخطارات بهدم المنشآت في المنطقة "يأتي ضمن سياسة التطهير العرقي الممنهجة التي تنفذها في التجمعات البدوية ومنطقة (أو-1) بهدف ضم الأراضي الواقعة شرق القدس إلى المستوطنات االصهيونية . ...( وال )...