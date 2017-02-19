مصادر افغانية : هلاك ( 14 ) شخصا جراء تساقط الثلوج والبرد القارس فى شمال أفغانستان .

كابول 19 فبراير 2017 ( وال ) - تسبب تساقط الثلوج والبرد القارس في مقتل ( 14 ) شخصا خلال الـ 24 ساعة الماضية في شمال افغانستان . وذكر مسؤولون افغان اليوم الأحد أن ( 10 ) أشخاص هلكوا بسبب تساقط الثلوج والبرد القارس في مقاطعة جوزجان ومقاطعة سربل المجاورة ولقي ( 4 ) آخرون حتفهم في منطقة بدخشان. واوضح حاكم المنطقة فى تصريح أن ( 5 ) من رعاة الأغنام تجمدوا بسبب تساقط الثلوج والطقس البارد في منطقة دار عزب في مقاطعة جوزجان . من جهته اكد مدير سلطة إدارة الكوارث الوطنية في المقاطعة أن ( 5 ) أشخاص آخرين من بينهم طفلان فقدوا ارواحهم بسبب الطقس البارد وتساقط الثلوج في مقاطعة سربل المجاورة لجوزجان. وحسب مسؤولون محليون فقد تم تأكيد وفاة ( 4 ) أشخاص آخرين واصابة ( 8 ) في مقاطعة بدخشان بشمال البلاد خلال نفس الفترة. وكان ما يزيد عن ( 150 ) شخصا قضوا بسبب تساقط الثلوج والطقس البارد في أماكن أخرى في افغانستان قبل حوالي أسبوعين. ...( واج )...