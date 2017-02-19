المانيا تجدد دعمها للمجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني .

ميونيخ 19 نوفمبر2017 و. ر ( وال) - جددت المانيا دعمها للمجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني في سعيه لإيجاد أفضل الحلول للخروج من الأزمة السياسية التي تعاني منها البلاد . جاء ذلك خلال لقاء رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني " فائز السراج " أمس السبت، يالمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، وذلك بدعوة منها على هامش مؤتمرميونخ للأمن، وفقًا للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي. وتناول الاجتماع عدة مواضيع آخرى من بينها سبل التعاون المشترك في مجال مكافحة الإرهاب للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى دعم مجال الطاقة وقطاعي الصحة والتعليم وضرورة تفعيل الاتفاقات الثنائية بين البلدين. في نفس السياق أثنى السيد " السراج" خلال هذا اللقاء على مواقف ألمانيا الواضحة تجاه الاتفاق السياسي الليبي منذ بدء جولات الحوار، وسعيها الدائم لدعم وفاق الليبيين واستقرار البلاد. ...( وال ) ...