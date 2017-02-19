مكتب الإعلام الأمني بوزارة الداخلية يفند خبر استقالة السيد وزير الداخلية.

طرابلس 19 فبراير 2017 ( وال ) - فند مكتب الإعلام بوزارة الداخلية اليوم ما تداولته عدد من وسائل الإعلام المحلية، ومواقع التواصل الاجتماعي من أخبار حول استقالة الدكتور "العارف الخوجة" وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني. وأوضح العقيد "محمد الزوام" رئيس المكتب : أن الجهة المسؤولة الوحيدة عن نشر أخبار، ونشاطات الوزارة، هي مكتب الإعلام الأمني، وعلى الجميع استقاء الأخبار منه، وما عدا ذلك فجميع الأخبار تعتبر غير صحيحة، وعارية عن الصحة. ...( وال ) ...