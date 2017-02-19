جهاز الاسعاف بمدينة اجخرة يتسلم سيارة اسعاف مجهزة .

اجخرة 19 فبراير 2017 ( وال ) - تسلم جهاز الاسعاف بمدينة اجخرة منطقة الواحات سيارة اسعاف حديثة مجهزة ضمن برنامج التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط . وافاد الموقع الاعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط ان تسليم سيارة الاسعاف المجهزة تم بحضور عضو المجلس البلدي اجخرة " الصالحين الطاهر" وعدد من المسؤولين والعاملين بجهاز الاسعاف وبرنامج التنمية المستدامة. وكان المركز الصحي بمدينة زلة قد استلم ايضا خلال الايام الماضية سيارة اسعاف مجهزة خدمة للاهالي وسكان منطقة زله ضمن برامج التنمية المستدامة للمؤسسة الوطنية للنفط . ...(وال )...