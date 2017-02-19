فريقا السويحلي والاتحاد المصراتي يشاركان في منافسات بطولة الاندية العربية للكرة الطائرة بالبحرين .الأحد ، 19-02-2017 - 13:18:00

طرابلس 19 فبراير 2017 ( وال ) - يشارك فريقا السويحلي والاتحاد المصراتي للكرة الطائرة في منافسات بطولة الاندية العربية للكرة الطائرة بالبحرين التي ستنطلق يوم الغد الاثنين بالعاصمة البحرينية المنامة . وتشارك في بطولة الاندية العربية للكرة الطائرة في دورتها 35 فرق اندية 13 فريقا عربيا قسمت على اربع مجموعات . وسينافس فريق السويحلي ضمن المجموعة الاولى التي تضم فرق اندية الجيش القطري الشعلة اليمني وسيخوض مباراة الافتتاح يوم الغد امام فريق الجيش القطري . اما فريق الاتحاد المصراتي فقد اوقعته القرعة ضمن المجموعة الرابعة رفقة الريان القطري والسلام العماني. ...( وال ) ...

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