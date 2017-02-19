المستشارة الألمانية تزور الجزائر .

الجزائر 19 فبراير 2017 ( وال ) - تقوم المستشارة الألمانية انجيلا ميركل ابتداءمن يوم غد الاثنين في زيارة رسمية للجزائر تستغرق يومين بدعوة من رئيس الجمهوريةعبد العزيز بوتفليقة حسبما افاد به بيان لرئاسة الجمهورية. وتبحث المحادثات بين الرئيس بوتفليقة وميركل العلاقات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي وكذلك الوضع في المغرب العربي ومنطقة الساحل والشرق الاوسط". واوضح البيان أن زيارة السيدة ميركل "ستسمح ايضا بدفع التعاون والشراكة والمبادلات بين الجزائر والمانيا". وسيتم خلال الزيارة عقد الدورة السادسة للجنة المشتركة للتعاون الجزائري الالماني ومنتدى الاعمال بين مؤسسات البلدين. ...( وال ) ...