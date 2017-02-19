مقتل خمسة مسلحين في غارة لمكافحة الإرهاب بباكستان .

إسلام آباد 19 فبراير 2017 ( وال ) - تمكنت الشرطة الباكستانية من قتل خمسة مسلحين في غارة نفذتها في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد, مشيرة إلى مصادرة كمية كبيرة من الأسلحة والمتفجرات من مخبئهم. ونقل موقع قناة "جيونيوز" الإخبارية الباكستانية عن ناياب حيدر المتحدث باسم إدارة مكافحة الإرهاب قوله إن هؤلاء المسلحين ينتمون إلى جماعة "المجاهدين الأحرار" المحظورة التي أعلنت مسؤوليتها عن العديد من الهجمات الإرهابية الأخيرة بالبلاد. وأضاف حيدر أن المسلحين فتحوا النار عندما داهمت قوات الشرطة مخبأهم في إقليم "البنجاب", مشيرا إلى مقتل خمسة منهم في تبادل لإطلاق النار بين الجانبين وفرار 4 آخرين. وأشار إلى العثور على خرائط تظهر خطط هؤلاء المسلحين لشن هجمات على عدد من الأضرحة وقاعدة جوية في مدينة "ملتان". وكانت قوات الشرطة قد شنت حملة واسعة النطاق لمكافحة الإرهاب بعد الهجوم الانتحاري الذي وقع الأسبوع الماضي واستهدف ضريحا شهيرا مما أسفر عن مقتل 88 شخصا وإصابة المئات الآخرين. للإشارة فإن إقليم البنجاب يقع بشمال شرق باكستان وهو ثاني أكبر الأقاليم الباكستانية مساحة بعد بلوشستان وأكثرها ازدهارا وتعدادا للسكان حيث يعيش به حوالي 60 % من شعب باكستان.