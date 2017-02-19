الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة اعتباراً من اليوم الأحد .

طرابلس 19 فبراير 2017 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة اعتباراً من اليوم الأحد 19 فبراير 2017 . المنطقة من رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة. ----------------------------------------- السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا ، والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة احيانا على بعض المناطق تتحول بعد الظهر إلى غربية فشمالية غربية معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (15 -21) درجة مئوية تصل إلى (24) درجة على سرت وابونجيم وتسجل انخفاضا يوم الغد. سرت - سهل بنغازي حتى امساعد - جالو - الجغبوب. --------------------------------- السماء قليلة السحب والرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا على بعض مناطق الساحل ، ودرجات الحرارة القصوى تتــــراوح مابين (17-22) درجة مئوية ولا تتجاوز (15) على مرتفعات الجبل الاخضر. الجفرة - سبها - غـات - غدامس -الحمادة. --------------------------- السماء صافية إلى قليلة السحب ، والرياح متغيرة الاتجاه الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول في المساء على غدامس والحمادة إلى شمالية غربية معتدلة السرعة ، ودرجـات الحـــرارة القصـوى تتـراوح مابين (18-24) درجة مئوية وتصل إلى ( 27 ) درجة مئوية على غات وتسجل ارتفاع طفيف الغد. الكفرة - تازربو - السرير. ------------------ السماء صافية ، والرياح شمالية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد الى جنوبية شرقية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (14-19) درجة مئوية ، وتسجل ارتفاعا طفيفا بداية من يوم الغد . ...( وال ) ...