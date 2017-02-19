نشرة الصيد البحري المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة اعتباراً من اليوم الأحد 19 فبراير .

طرابلس 19 فبراير 2017 ( وال ) - نشرة الصيد البحري المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة اعتباراً من اليوم الأحد 19 فبراير وفقا لتوقعات المركز الوطني للارصاد الجوية . * الساحل من رأس جدير إلى سرت. --------------------- "السماء مغطاة جزئيا إلى كليا بالسحب إلى قليلة السحب يوم الغد. " الريح شرش على طول الساحل ويكون قبلي صباح اليوم على سرت سرعته ما بين (10 - 20) عقدة تصل ظهر اليوم الى (25)عقدة على ساحل الخمس. " إرتفاع الموج يتراوح مابين (0.50-1.75) متر . " البحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب. " درجة حرارة سطح البحر (16) درجة مئوية . " الرؤيـة جيدة. الساحل من الخليج الى اقصى الساحل الشرقى. ------------------------ " السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا. " الريح شلوق سرعته ما بين (05 - 20)عقدة. " إرتفاع الموج يتراوح مابين (0.25-1.25) متر. " البحر هادى إلى خفيف الموج. " درجة حرارة سطح البحر (17) درجة مئوية . " الرؤيـة جيدة. ...( وال ) ....