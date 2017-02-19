فريق النصر يعزز صفوفه باللاعب اسماعيل الحاسي.

بنغازي 19 فبراير 2017 ( وال ) - عزز نادي النصر الرياضي الثقافي الاجتماعي بنغازي صفوف فريقه الأول لكرة القدم بضم الظهير الأيمن لنادي النجمة " اسماعيل الحاسي" لثلاثة مواسم اعتباراً من هذا الموسم . وتدرج " الحاسي " في الفئات السنية لفريق النجمة وهو شقيق لاعب ورئيس فريق النصر لكرة القدم ابراهيم الحاسي. ويذكر ان تدريبات فريق النصر الاول لكرة القدم قد انطلقت استعدادا للموسم الرياضي تحت اشراف المدرب الوطني " صلاح الخضرى " . .. وال بنغازى ..