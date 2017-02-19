الهيأة العَامة للشَباب تَختتم دورة حول "مَهارات فَن الإِلقاء" في بَنغازي .الأحد ، 19-02-2017 - 11:34:00

بنغازي 19 فبراير 2017 ( وال ) - اختتمت الهيأة العامة للشباب ببنغازي ، دورة تدريبية بعنوان "مهارات فـــن الإلقاء" للمجموعة الثانية. وكانت الدورة التدريبية التي استمرت خلال يومي الأربعاء والخميس، بإشراف المدرب الدولي سليمان العقوري خلال الفترة المسائية، تركزت على : مهارات فن الصوت، والإلقاء، وتمرين عملي على فن الإلقاء، وأسرار مهارات فن الإلقاء، والدراسة الأمريكية لمظاهر الخوف وكيفية التغلب عليها . ...( وال بنغازى) ..

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