الهيأة العَامة للشَباب تَختتم دورة حول "مَهارات فَن الإِلقاء" في بَنغازي .

بنغازي 19 فبراير 2017 ( وال ) - اختتمت الهيأة العامة للشباب ببنغازي ، دورة تدريبية بعنوان "مهارات فـــن الإلقاء" للمجموعة الثانية. وكانت الدورة التدريبية التي استمرت خلال يومي الأربعاء والخميس، بإشراف المدرب الدولي سليمان العقوري خلال الفترة المسائية، تركزت على : مهارات فن الصوت، والإلقاء، وتمرين عملي على فن الإلقاء، وأسرار مهارات فن الإلقاء، والدراسة الأمريكية لمظاهر الخوف وكيفية التغلب عليها . ...( وال بنغازى) ..