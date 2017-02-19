تفكيك 4 عبوات ناسفة زرعت بالقرب من أحد المستشفيات في حضرموت باليمن .الأحد ، 19-02-2017 - 11:35:00

عدن (اليمن) 19 فبراير 2017 ( وال ) - تمكنت قوات الأمن اليمنية امس السبت من تفكيك أربع عبوات ناسفة زرعت بالقرب من أحد المستشفيات في محافظة /حضرموت/ شرقي البلاد. وقال مصدر أمني مسؤول بالمحافظة في بيان صحفي إن قوات الأمن عثرت على أربع عبوات ناسفة زرعها مجهولون بالقرب من مستشفى /الريان / وسط مدينة /المكلا/ عاصمة/حضرموت/. وأضاف أنه تم استدعاء فريق من خبراء المتفجرات والذي تمكن من تفكيك العبوات الناسفة كما باشرت الأجهزة الأمنية إجراءات التحقيق للكشف عن هوية الأشخاص الذين قاموا بزراعتها.

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