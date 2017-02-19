فريق الهِلال يُودع بطولة الكُونفدرالية مُبكراً .

بنغازى 19 فبراير 2017 ( وال ) - ودّع فريق الهلال لكرة القدم منافسات بطولة كأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم هذا العام مُبكراً عقب خسارته يوم أمس بركلات الجزاء الترجيحية أمام فريق أولينزي ستارز الكيني. وكانت مباراة فريق الهلال قد انتهت بنتيجة هدف دون رد للفريق الكيني، ليحتكم الفريقان لركلات الجزاء الترجيحية التي خسرها الهلال بنتيجة 5 - 4 بذلك يودع البطولة الأفريقية مبكراً . ويذكر أن فريق الهلال قد خاض منافسات الكنفدرالية الافريقية تحت اشراف المدرب الوطني جمال أبونواره ، واسفر لقاء الذهاب بفوز الهلال على فريق أولينزي الكيني في العاشر من شهر فبراير الجاري بالقاهرة بهدف لصفر .... ( وال بنغازى ) ..