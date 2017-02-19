إستئناف حركة الطيران في مطار عدن بعد إختلالات أمنية شهدتها المنطقة .

عدن 19 فبراير 2017 ( وال ) - أعلن مسؤول يمنيعن إستئناف حركة الطيران المدني اليوم الاحد في مطار عدن جنوب اليمن وذلك بعد توقفها عدة أيام بسبب إختلالات أمنية شهدها محيط المطار. وقال المدير العام لمطار عدن طارق عبده إن "المطار سيستقبل اليوم رحلات مدنية من عواصم عربية بعد توقف دام أياما قليلة". وكانت مواجهات مسلحة قد اندلعت بين قوات الحماية الرئاسية وقوات الحزام الأمني, حول محيط المطار الدولي الأسبوع الماضي مما اضطرار السلطات الملاحية في محافظة عدن إلى تحويل كافة الرحلات إلى مطار "سيئون" الدولي في محافظة حضرموت شرق اليمن. وجاءت عملية استئناف الحركة الملاحية إلى مطار عدن الدولي بعد التوصل إلى تسوية ناجحة للمشاكل الأمنية حوله, والتي تضمنت صدور قرار بتغيير القوات المكلفة بحماية مطار عدن الدولي.