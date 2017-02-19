انطلاق حملة التطعيم بالخدمات الصحية طرابلس.

طرابلس 19 فبراير 2017 ( وال ) - انطلقت يوم أمس حملة التطعيم بالخدمات الصحية طرابلس ضمن استكمال برنامج التحصين" لطلبة وطالبات الصف التاسع بمختلف المؤسسات التعليمية طرابلس الكبرى . ودعت ادارة الخدمات الصحية طرابلس الإخوة المواطنين أولياء الأمور التوجه لاقرب مركز صحي به عيادة تطعيمات لأخد التطعيمات المقررة مصحوبين بالملف الصحي المدرسي . وتشمل التطعيمات الاتي : الطلبة : نوع الطعم شلل الاطفال / طعم الثنائي البكتيري . الطالبات :نوع الطعم الورم الحليمي البشري /طعم شلل الاطفال / طعم الثنائي البكتيري . وتعلن ادارة الخدمات الصحية طرابلس بأن كافة مراكز ووحدات الرعاية الصحية الاولية بطرابلس على استعداد لتقديم خدماتها للمواطنين . ...( وال ) ...