انطلاق حملة التطعيم بالخدمات الصحية طرابلس.الأحد ، 19-02-2017 - 11:04:00

طرابلس 19 فبراير 2017 ( وال ) - انطلقت يوم أمس حملة التطعيم بالخدمات الصحية طرابلس ضمن استكمال برنامج التحصين" لطلبة وطالبات الصف التاسع بمختلف المؤسسات التعليمية طرابلس الكبرى . ودعت ادارة الخدمات الصحية طرابلس الإخوة المواطنين أولياء الأمور التوجه لاقرب مركز صحي به عيادة تطعيمات لأخد التطعيمات المقررة مصحوبين بالملف الصحي المدرسي . وتشمل التطعيمات الاتي : الطلبة : نوع الطعم شلل الاطفال / طعم الثنائي البكتيري . الطالبات :نوع الطعم الورم الحليمي البشري /طعم شلل الاطفال / طعم الثنائي البكتيري . وتعلن ادارة الخدمات الصحية طرابلس بأن كافة مراكز ووحدات الرعاية الصحية الاولية بطرابلس على استعداد لتقديم خدماتها للمواطنين . ...( وال ) ...

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