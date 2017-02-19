السّفارة الأَلمانية في ليبيا تُرسل مَنظومة أَلواح شَمسية لمستشفى الأَطفال في بَنغازي .

بنغازي 19 فبراير 2017 ( وال ) - أعلنت السفارة الألمانية لدى ليبيا عن إرسال منظومة ألواح شمسية لمستشفى الأطفال في بنغازي عن طريق صندوق الاستقرار، والذي يتولى برنامج الأمم المتحدة للتنمية إدارته وتنفيذ مشاريعه بـ 5 ملايين يورو كدفعة أخرى لعام 2017. وجددت السفارة عبر تهنئة نشرتها في صفحتها الرسمية بمناسبة الذكري السادسة لثورة فبراير ، التأكيد على أن ألمانيا ستستمر في دعم ليبيا ، مشيرة إلى أن صندوق الاستقرار الذي أنشئ بمبادرة من السفارة الألمانية يهدف لمساعدة الشعب الليبي للتمتع بالحرية التي اكتسبها مع الثورة بسلام واستقرار. ...(وال بنغازى)...