مقتل قياديين اثنين من حزب العمال الكردستاني في عمليات جنوب شرق تركيا.

اسطنبول 19 فبراير 2017 (وال)- ذكرت مصادر أمنية تركية أمس السبت أن قياديين اثنين من منظمة حزب العمال الكردستاني قتلا خلال عمليات استهدفت مسلحي المنظمة في قضاء نصيبين بمدينة مردين جنوب شرق البلاد. ونقلت وكالة الأناضول التركية للأنباء عن المصادر قولها إن العمليات التي تنفذها قوات الجيش والشرطة التركية في نصيبين منذ ال11 من فبراير الجاري أسفرت عن مقتل القياديين اللذين كانا يشرفان على تخطيط الهجمات في الولايات الغربية لتركيا علاوة على أنهما قاما مؤخرا بمراقبة مواقع للجيش والشرطة في تلك الولايات لاستهدافها لاحقا. من جهة أخرى أفاد بيان رئاسة الأركان التركية عن تدمير 12 هدفا تابعا لمنظمة حزب العمال الكردستاني مساء أول أمس الجمعة في مناطق قنديل وزاب ومتينا في غارات جوية نفذتها طائرات حربية. .. وال ..