لافروف: أمريكا مستمرة في مراقبة تنفيذ اتفاق إيران النووي.

ميونيخ 19 فبراير2017 (وال)- قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف, امس السبت إن الولايات المتحدة ستستمر في مراقبة خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن برنامج إيران النووي والتي أفضت إلى حل لتلك المشكلة, مؤكدا أن الخطة لا تزال سارية المفعول. وأكد لافروف في تصريح على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن امس أن الولايات المتحدة مستمرة في المشاركة في مراقبة تنفيذ الاتفاق جنبا إلى جنب مع أطرافه الأخرى. وأشار لافروف إلى تأكيد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية, يوكيا أمانو, أن إيران وفت بالتزاماتها طبقا لخطة العمل الشاملة المشتركة والتي أبرمتها مجموعة (5+1) التي تضم الولايات المتحدة, روسيا, فرنسا, الصين, انجلترا بالاضافة الى المانيا. .. وال..