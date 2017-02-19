اغتيال واصابة اثنين من المسؤولين الصوماليين السابقين.

مقديشو 19 فبراير 2017 (وال) - اغتال مسلحون مجهولون الناطق السابق باسم إدارة منطقة "حمن وحيب" بإقليم "جلجدود" الصومالي في حي "هدن" بجنوب العاصمة مقديشو. وذكرت وكالة الأنباء الصومالية اليوم الاحد أن المسؤول السابق عمر هغفي تعرض لطلقات نارية من قبل مسلحين اعترضوا سيارته على مقربة من مستشفى "دغفير" فأردوه قتيلا ومن ثم لاذوا بالفرار قبل وصول أجهزة الأمن إلى مكان الحادث. كما أصيب حسن طيري النائب السابق لقائد أجهزة الأمن والمخابرات الوطنية الصومالية جراء هجوم نفذه مسلحون في تقاطع "عيل غابتا" في مقديشو. وأفاد شهود عيان بأن مجهولين أطلقوا وابلا من النيران ضد طيري مما أسفر عن إصابته ومصرع أحد حراسه وجرح سائقه. .. وال..