مقتل أربعة أشخاص في اندلاع النيران بثلاث سفن على نهر "يانجتسي" بالصين.

بكين 19 فبراير 2017 (وال) - لقي أربعة أشخاص مصرعهم بعد أن اندلعت النيران في ثلاث سفن شحن على نهر "يانجتسي" أطول أنهار الصين. وقالت مصادر من مكتب الوقاية من الحرائق بمدينة "نانجينج" عاصمة مقاطعة "جيانجسو" بشرقي الصين إن النيران اجتاحت ثلاث سفن بالقرب من جزيرة "جيانجشينتشو" وسقط جميع أفراد الطواقم السفن الثلاث وعددهم 12 شخصا في المياه حيث لقي أربعة منهم حتفهم فيما تم انقاذ الثمانية الآخرين. وأوضحت المصادر أن سبب الحريق لا يزال قيد التحقيق. .. وال..