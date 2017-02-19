انطلاق بطولة ليبيا الثانية للناشئين 2017 لكرة القدم .

طرابلس 19 فبراير 2017 ( وال ) - انطلقت يوم أمس بملعب نادي المدينة بمدينة طرابلس فعاليات بطولة (أمل ليبيا الثانية للناشئين 2017 ) لكرة القدم تحت أشراف وتنظيم مكتب الشباب والرياضة ببلدية طرابلس المركز . وتشارك في هذه البطولة التي تنظم برعاية بلدية طرابلس المركز فرق من مدارس الناشئين على مستوى طرابلس الكبرى والأندية الرياضية في نطاق بلدية طرابلس المركز والذي بلغ عددها (32) فريقا . وتستمر فعاليات هذه البطولة حتى نهاية العطلة الدراسية بهدف اكتشاف المواهب في لعبة كرة القدم لرعايتها والدفع بها لتعزيز الملاعب وفرق اندية طرابلس الكبرى . ...( وال ) ...