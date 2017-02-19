اجتماع بالمجلس البلدى قصر بن غشير يناقش عدة مواضيع تتعلق بالمنطقة.

قصر بن غشير 19 فبراير 2017 ( وال ) - عقد بالمجلس البلدى قصر بن غشير اجتماع ضم عميد البلدية المكلف " محمد الشائبي " وعضو المجلس البلدى " محمد الصكوح " مع مدراء المصارف الكائنة بقصر بن غشير ومسئولي لجنة حماية المصارف بالمنطقة وحكماء واعيان ومشائخ منطقة قصر بن غشير . وتم خلال هذا الاجتماع مناقشة عدة مواضيع تتعلق بمنطقة قصر بن غشير ، وضبط الامن داخل المصارف . وكذلك تسهيل عملية السحب للمواطن وتوفير السيولة بالمصارف من خلال حث رجال الاعمال والمستثمرين داخل المنطقة بالايداع النقدي بالمصارف الكائنة بالمنطقة . وشكلت خلال الاجتماع لجنة من شيوخ واعيان وحكماء منطقة قصر بن غشير لتلقى شكاوى المواطنين والعمل على حلها . ...( وال ) ...