اجتماع بالمجلس البلدى قصر بن غشير يناقش عدة مواضيع تتعلق بالمنطقة.الأحد ، 19-02-2017 - 10:45:00

قصر بن غشير 19 فبراير 2017 ( وال ) - عقد بالمجلس البلدى قصر بن غشير اجتماع ضم عميد البلدية المكلف " محمد الشائبي " وعضو المجلس البلدى " محمد الصكوح " مع مدراء المصارف الكائنة بقصر بن غشير ومسئولي لجنة حماية المصارف بالمنطقة وحكماء واعيان ومشائخ منطقة قصر بن غشير . وتم خلال هذا الاجتماع مناقشة عدة مواضيع تتعلق بمنطقة قصر بن غشير ، وضبط الامن داخل المصارف . وكذلك تسهيل عملية السحب للمواطن وتوفير السيولة بالمصارف من خلال حث رجال الاعمال والمستثمرين داخل المنطقة بالايداع النقدي بالمصارف الكائنة بالمنطقة . وشكلت خلال الاجتماع لجنة من شيوخ واعيان وحكماء منطقة قصر بن غشير لتلقى شكاوى المواطنين والعمل على حلها . ...( وال ) ...

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