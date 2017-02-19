بلدية مصراتة تحتفل بالذكرى السادسة لثورة السابع عشر من فبراير .

مصراتة 19 فبراير 2017 ( وال ) - احتفلت بلدية مصراته بالذكرى السادسة لثورة السابع عشر من فبراير، وانتصارات قوات عملية البنيان المرصوص على تنظيم داعش الإرهابي بحضور نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني " أحمد معيتيق " . كما حضر الاحتفال عدد من أعضاء مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، وبعض الوزراء، وعمداء البلديات، وآمر وأعضاء غرفة عملية البنيان المرصوص، والعديد من القادة العسكريين التابعين لحكومة الوفاق الوطني. كما حضره السفير التركي لدى ليبيا السيد" أحمد أيدن دوغان"، وممثلين عن سفارات " فلسطين، والسودان، والفلبين، وبنغلاديش، وجمهورية الكونغو الديمقراطية. وألقيت خلال الحفل عديد الكلمات التي دعت إلى لملمة شمل الوطن، وتحقيق المصالحة الشاملة من أجل إعادة بناء ليبيا دولة المؤسسات والقانون، وإعمارها بما يحقق طموحات الشعب الليبي الذي قدم التضحيات لتحقيق العدالة، والمساواة، والرخاء. ...( وال -) ...