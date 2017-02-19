المجلس البلدي سوق الجمعة يشرع اليوم في تجربة الحاويات الجوفية للتخلص من القمامة .

طرابلس 19 فبراير 2017 (وال )- بدأ اليوم الأحد المجلس البلدي سوق الجمعة في تجربة جديدة للتخلص من القمامة من احياء وشوارع البلدية باستخدام الحاويات الجوفية. وأوضح المجلس على صفحته بفيسبوك ، ان التجربة ستبدأ من خلال ثلاث حاويات للقمامة بميدان سوق الجمعة الرئيسي وسط البلدية سيتم فيها التجميع اول باولا . وتعد هذه التجربة نموذجية وسيتم تقييمها والعمل على التوسع فيها في حالة نجاحها عمليا واستعمالها من قبل المواطنين. وأشار المجلس البلدي سوق الجمعة إلى أنه يهدف من التجربة هذه إلى مواكبة التخلص من القمامة الظاهرة والمنتشرة عشوائيا بشوارع وميادين البلدية بطريقة حضارية وفق الطرق العلمية الحديثة، لافتا إلى أن التجربة غير مسبوقة على مستوى مدينة طرابلس . ...( وال )....