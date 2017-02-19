الصين تؤكد معارضتها لنشر نظام ثاد في كوريا الجنوبية.

ميونخ (المانيا) 19 فبراير 2017 (وال) - أعربت الصين أمس السبت عن معارضتها لنشر الولايات المتحدة نظام الدفاع الصاروخي (ثاد) في كوريا الجنوبيةوحثت على "اظهار الاحترام "من جانب سيول. جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية الصيني وانغ يي ونظيره الكوري الجنوبي يون بيونج-سي على هامش مؤتمر ميونخ للأمن المنعقد حاليا وفق ما ذكرت وكالة انباء الضين الجديدة (شينخوا). وشدد وانغ على أن أمن أي بلد لا ينبغي تحقيقه على حساب أمن الدول الاخرى وحث البلدين على "ازالة العقبات" لضمان تنمية صحية للعلاقات الثنائية. وفيما يتعلق بقضية شبه الجزيرة الكورية قال وانغ إنه رغم تعقيد وخطورة الوضع لا ينبغي التوقف عن جهود تحقيق السلام. وأضاف أنه على كل الأطراف المعنية استكشاف سبل استئناف المفاوضات بنشاط في حين تنفيذ قرارات الامم المتحدة بصرامة. وتابع "علينا انهاء دائرة التعزيز الذاتي السلبية فى شبه الجزيرة الكورية." ...(وال) ...