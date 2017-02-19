لاعب فريق النجمة عمر بوخريص ينضم إلى صفوف فريق النصر لكرة القدم .

بنغازي 19 فبراير 2017 ( وال ) - وقع مجلس ادارة نادي النصر الثقافي الاجتماعي ببنغازي عقداً مع اللاعب (عمر بوخريص ) انتقل بموجبه من نادي النجمة إلى صفوف الفريق الأول خلال المواسم الثلاثة المقبلة بداية من الموسم الحالي. ويعد بوخريص من لاعبي الوسط المميزين وبرز بصفة خاصة مع فريق النجمة صانعاً لألعابه . يشار إلى أن عمر بوخريص من مواليد عام 1994 م وتدرج ضمن فئات نادي النجمة إلى أن لعب في الدوري الممتاز ولأول مرة موسم 2013 - 2014 م ولعب جميع مباريات الموسم الماضي . ...وال بنغازى ..