غوتيريس يجدد استنكاره للاعتراض الامريكي على تعيين فياض لرئاسة بعثة الأمم في ليبيا.

نيويورك(الامم المتحدة) 19 فبراير2017 (وال)- جدد الامين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريس,استنكاره قرار الولايات المتحدة معارضة تعيين رئيس وزراء فلسطين الأسبق " سلام فياض" لرئاسة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا. ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية أمس السبت عن غوتيريس, قوله على هامش مشاركته في مؤتمر الأمن المنعقد حاليا في مدينة ميونيخ الألمانية "إن القرارالأمريكي بهذا الصدد كان خطأ كبيرا". وأشار غوتيريس إلى أن الأشخاص الذين يعملون في الأمم المتحدة يعملون بشكل انطلاقا من قناعاتهم الشخصية ولا يمثلون أية دولة أو حكومة أخرى", وتابع"إن فياض يمثل الشخص المناسب في المكان المناسب في الوقت المناسب". وكانت واشنطن قد اعترضت مساء الجمعة على إختيار الأمين العام للأمم المتحدة لرئيس الوزراء الفلسطيني الاسبق سلام فياض مبعوثا للمنظمة الدولية إلى ليبيا. وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد أبلغ مجلس الأمن , عن عزمه على تعيين فياض على راس بعثة الى ليبيا للمساعدة في استئناف المحادثات بشأن الإتفاق السياسي, حيث أمهل غوتيريس مجلس الامن الى غاية مساء يوم امس لدراسة إقتراح تعيين فياض خلفا للالماني مارتن كوبلر, الذي عين في نوفمبر 2015. ...( وال ) ...