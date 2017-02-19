الخرطوم ترحب بدعم دول الترويكا لجهود السلام فى السودان.

الخرطوم 19 فبراير 2017 ( وال)- رحب السودان امس السبت ببيان دول الترويكا (الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج) والداعم لجهود السلام والاستقرار فى السودان. وقالت وزارة الخارجية السودانية فى بيان امس "تود وزارة الخارجية أن تعرب عن ترحيبها بالبيان المشترك الذي أصدرته دول الترويكا أمس بشأن جهود عملية السلام في السودان". واكدت الوزارة مجددا إلتزام حكومة السودان بمواصلة جهودها الكبيرة للمضي قدما على طريق السلام بإعتباره خيارها الإستراتيجي. وأصدرت دول الترويكا بيانا مشتركا أمس أكدت فيه التزامها بدعم جهود السلام فى السودان ونوهت بجدية حكومة السودان فيما يتصل بالتعامل الجاد مع مبادرة الاتحاد الافريقى. وعبرت الخارجية السودانية عن تقديرها للجهود المستمرة لدول الترويكا ودعمها لخارطة الطريق التي تهدف للوصول إلي أمن وسلام مستدامين في جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور. وجددت حكومة السودان إلتزامها التام بإعلانها لوقف إطلاق النار ودعت الحركات المعارضة المسلحة للإستجابة العاجلة والجادة لدعوات الحوار والسلام والإلتحاق بعملية الحوار والمفاوضات من أجل ترسيخ الأمن والإستقرار والوفاق الوطني والتنمية الشاملة. ...( وال ) ...