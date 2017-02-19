ترامب يعتزم إنشاء "مناطق آمنة" في سوريا حتى تنتهي الأزمة.

واشنطن 19 فبراير2017 ( وال)- كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه ينوي إنشاء "مناطق آمنة" في سوريا حتى تنتهي هذه الأزمة. ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية مساء امس السبت عن ترامب قوله في كلمة له, إنه ينوي إقامة هذه المناطق في سوريا "بدلا من فتح أبواب أمريكا لناس لا نعرفهم" علي حد قوله. وكان الرئيس الأمريكي قد قال الشهر الماضي إنه يعتزم إقامة مناطق آمنة في سوريا تهدف لحماية الأشخاص الفارين من العنف مما يثير مخاوف من زيادة التدخل العسكري الأمريكي في الصراع السوري. ... (وال) ....