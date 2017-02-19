اسبانيا: مسيرة في ببرشلونة لمطالبة الحكومة الاسبابية بالترحيب باللاجئين .

برشلونة 19 فبراير 2017 ( وال)- شارك حوالي 160 الف شخص في مسيرة بشوارع مدينة برشلونة امس السبت مطالبين الحكومة الإسبانية بالترحيب بدخول اللاجئين الى البلاد. و ذكرت بلدية مدينة برشلونة ان حوالي 160 ألف شخص شاركوا في المسيرة في حين قال المنظمون إن العدد وصل إلى 300 ألف شخص. ونظم هذه المسيرة تجمع "بيتنا بيتك" هي منظمة مكونة من أفراد ومنظمات وجمعيات خيرية ومنظمات اجتماعية ونشأت من تجارب مؤسسيها الذين يعملون في مخيمات اللاجئين في اليونان. وقال منسقها روبن واغينسبيرغ إن المسيرة جاءت "للطلب من الحكومة الإسبانية فتح الأبواب كي يتمكن الآلاف من الناس الذين ينتظرون على أبواب أوروبا من القدوم إلى هنا". وأضاف أن "أغلب البلدان يتجادلون فيما إذا كان ينبغي عليهم قبول اللاجئين أم لا بينما هنا لا يوجد أي جدال هنا الجميع يعتقد بأننا يجب أن نقبلهم". واتخذت المسيرة التي جرتأمسالسبت طريقا رمزيا من بلازا أوركويناونا في وسط برشلونة وصولا إلى شواطئ البحر الأبيض المتوسط الذي أودى بحياة العديد من اللاجئين في السنوات الأخيرة. ...( وال ) ...