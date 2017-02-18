الجامعة الليبية الدولية للعلوم الطبية تنظم حلقة نقاش عن واقع الخدمات الصحية في ليبيا وآفاق تطويرها .
السبت ، 18- 02- 2017 - 21:28:00
\\nبنغازي 18 فبراير 2017 ( وال ) نظمت الجامعة الليبية الدولية للعلوم الطبية ببنغازي صباح اليوم السبت حلقة نقاش عن الخدمات الصحية واقعها وآفاق تطويرها ضمن سلسلة حلقات النقاش التي تنظمها الجامعة تحت عنوان \\\" استشراف المستقبل في ليبيا الواعدة\\\" .\\nوقد تناولت حلقة النقاش عدة أوراق بحثية تقدم بها عدد من أعضاء هيئة التدريس من أساتذة ومختصين شخصت من خلالها أوضاع القطاع الصحي في ليبيا وما يتطلبه من استراتيجيات جديدة تتماشى مع قوانين منظمة الصحة العالمية وابتكار حلول مستقبلة للمشاكل الحالية .إضافة إلى مناقشة إحصائيات الإنفاق على الفرد في قطاع الصحة سنوياً . \\nكما تناولت إحدى الورقات البحثية النشاط الصحي الخاص والإمداد الطبي والتعليم الطبي في ليبيا وما يعانيه من مشاكل إدارية ومالية كبيرة .\\nوقدم السيد \\\" احمد العوامي \\\" مدير مكتب التوعية والتثقيف الصحي ببنغازي عرضاً مرئياً للمراكز والمرافق الصحية العاملة في مدينة بنغازي وما قدمته من خدمات خلال الفترة الماضية والصعوبات التي تواجه حالياً نتيجة الأوضاع الراهنة.\\n\\n...( وال ) ... \\n