الجامعة الليبية الدولية للعلوم الطبية تنظم حلقة نقاش عن واقع الخدمات الصحية في ليبيا وآفاق تطويرها .

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بنغازي 18 فبراير 2017 ( وال ) نظمت الجامعة الليبية الدولية للعلوم الطبية ببنغازي صباح اليوم السبت حلقة نقاش عن الخدمات الصحية واقعها وآفاق تطويرها ضمن سلسلة حلقات النقاش التي تنظمها الجامعة تحت عنوان \\\" استشراف المستقبل في ليبيا الواعدة\\\" .\

وقد تناولت حلقة النقاش عدة أوراق بحثية تقدم بها عدد من أعضاء هيئة التدريس من أساتذة ومختصين شخصت من خلالها أوضاع القطاع الصحي في ليبيا وما يتطلبه من استراتيجيات جديدة تتماشى مع قوانين منظمة الصحة العالمية وابتكار حلول مستقبلة للمشاكل الحالية .إضافة إلى مناقشة إحصائيات الإنفاق على الفرد في قطاع الصحة سنوياً . \

كما تناولت إحدى الورقات البحثية النشاط الصحي الخاص والإمداد الطبي والتعليم الطبي في ليبيا وما يعانيه من مشاكل إدارية ومالية كبيرة .\

وقدم السيد \\\" احمد العوامي \\\" مدير مكتب التوعية والتثقيف الصحي ببنغازي عرضاً مرئياً للمراكز والمرافق الصحية العاملة في مدينة بنغازي وما قدمته من خدمات خلال الفترة الماضية والصعوبات التي تواجه حالياً نتيجة الأوضاع الراهنة.\

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