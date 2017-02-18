مراقب التعليم بسرت يتفقد احتياجات المدارس بضواحي المدينة.



سرت 18 فبراير 2017 ( وال ) قام مراقب شؤون التربية والتعليم بمدينة سرت، مفتاح عبد الكافي، ومدير مكتب الامتحانات ميلاد القبي ، بزيارة إلى عدد من المدارس ورياض الأطفال في مناطق الغربيات وأبو هادي والقبيبة بضواحي المدينة للاطلاع على سير الدراسة واحتياجات المدارس في هذه المناطق.

الى ذلك واصلت مراقبة شؤون التعليم، تجهيز مقراتها بسرت، استعدادا لاستئناف عملها من وسط المدينة خلال اليومين القادمين بالتزامن مع عودة أعداد كثيرة من السكان إلى منازلهم.



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